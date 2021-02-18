أوروبا تبحث عن رواد فضاء نساء ومن أصحاب الهمم

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أطلق مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية، أول حملة توظيف لرواد فضاء جدد، منذ نحو 11 عاماً، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع النساء وأصحاب الهمم، للانضمام إلى بعثات القمر، وفي ما بعد المريخ.

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية، بأنها تتطلع إلى تعزيز تنوع طواقمها، حيث إنها تستوعب ما يصل إلى 26 رائد فضاء دائماً واحتياطياً، وتتوقع وصول «عدد كبير جداً» من الطلبات، خلال حملة التوظيف التي ستستمر ثمانية أسابيع، اعتباراً من 31 مارس، مشيرة إلى أن المرشحين سيتعين عليهم تحمل عملية اختبار صعبة، تستمر حتى أكتوبر 2022.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، يأتي هذا الإعلان، في وقت تشهد فيه الرحلات إلى الفضاء انتعاشاً، بعد أن دفع التعاون مع شركات القطاع الخاص، احتمال القيام بمزيد من البعثات المأهولة إلى الفضاء.

وقالت رئيسة قسم اكتساب المواهب في وكالة الفضاء الأوروبية، لوسي فان دير تاس: «يجب أن يكون المرشحون مستعدين عقلياً لهذه المهمة»، فيما قالت رائد الفضاء الإيطالية، سامانثا كريستوفوريتي، إن تكييف التكنولوجيا يمكن أن تمنح الفرص لأشخاص من أصحاب الهمم.