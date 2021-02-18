سمكة نافقة تثير حيرة العلماء في فلوريدا

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

أثار اكتشاف سمكة نافقة من جنس «الأربيمة» في فلوريدا الأمريكية، حيرة الصيادين والعلماء، على حد سواء، وذلك لحجمها الضخم، ومظهرها الرهيب غير المحبب للأعين، كما لأنها من نوع جديد تماماً.

بحسب موقع «فيد آند ستريم»، فقد تم العثور مؤخراً على سمكة «أرابيمة» ميتة، وهي أحد أكبر الأسماك المفترسة في العالم، التي يمكن أن تنمو بطول يصل إلى 10 أقدام، ووزنها أكثر من 400 رطل، وقد جرفت مياه فلوريدا السمكة النافقة على ضفة النهر، والأغرب كيفية حدوث ذلك لسمكة بتلك المقاييس الكبيرة.

واليوم، مع وصول تلك السمكة لمياه الولايات المتحدة، يتم طرح العديد من المشاكل، ويمكن أن تكون بنتائج مدمرة لمجمعات المياه والنظام الإيكولوجي.

تتغدى «أرابيما» على الأسماك والطيور والسحالي والثدييات الصغيرة، وهي قادرة على القفز من المياه لانتزاع وجبتها، فتلك الأسماك التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستطيع البقاء على قيد الحياة في المياه الدافئة.