سوري يقتل ابنته بالضرب المبرح

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب أب سوري في مقتل ابنته التي لم تتجاوز 9 سنوات من عمرها، بعدما انهال عليها بالضرب المبرح.

وتوفيت الطفلة هند أنس المصري في مجمع الأسد الطبي بمدينة حماة نتيجة إصابتها بنزف دماغي، وذلك بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الوطن" السورية.

وكشف الطبيب الشرعي محمد العمر، الذي فحص الجثة، عن وجود كدمات متفرقة على الوجه والخدين مع خثرات دموية في الأنف، وكدمات في الصدر والعضد الأيمن والأسر، مشيراً إلى أن الكدمات بأعمار مختلفة قديمة وحديثة، ما يدل على حصول تعنيف متكرر في أوقات متفرقة.

وأوضحت قيادة شرطة حماة أن المتهم ضرب ابنته ضرباً مبرحاً فدخلت في غيبوبة وتوفيت.

وذكر أفراد من عائلة الطفلة أن والدها رفض بدايةً نقلها إلى المستشفى حتى لا ينكشف أمره، لكنه بعدها وافق على نقل والدتها لها بعد تدهور وضعها الصحي، واعترف فيما بعد أمام القضاء بما أقدم عليه من جريمة نكراء.

يُذكر أن إدارة مدرسة الوحدة العربية بحماة نعت التلميذة هند المصري التي توفيت بعد أيام من تكريمها لتفوقها في جميع المواد.