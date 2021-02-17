«سينما الثلج» تجربة مميزة في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب الموسم الشتوي من نهايته (28 فبراير الجاري)، دعت «ڨوكس سينما»، الزوار، إلى الاستمتاع بالأيام الأخيرة المتبقية لتجربة «سينما الثلج»، أول سينما على الثلج في المنطقة. ولقد شهدت «سينما الثلج» منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي، إقبالاً جماهيرياً واسعاً، مع أكثر من 5 آلاف طلب دخول، وعدد لا يحصى من التذاكر المباعة حتى تاريخه، ونظراً إلى الإقبال الجماهيري المتزايد، من المقرر أن تُستأنف هذه التجربة الغامرة الفريدة من نوعها، في وقتٍ لاحق من هذه السنة.

تتيح «سينما الثلج» للزوار، فرصة الاستمتاع بسحر مشاهدة الأفلام على المنحدرات الثلجية في «سكي دبي»، التي حصلت للسنة الخامسة على التوالي، على تصويت «أفضل منتزه تزلج داخلي في العالم». ويمكن لرواد السينما، الاسترخاء على المقاعد الطولانية المريحة، والاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة، والحصول على الوجبات الخفيفة الشهية، التي يتم توصيلها مباشرةً إلى مقاعد الزوار. كما يتاح للزوار خيار طلب أصناف إضافية من قائمة الطعام المميزة حسب الطلب، والتي تحتوي خيارات شهية، تشمل «راكليت» و«الهوت دوغ» و«البرغر»، إضافة إلى الحلويات المميزة، مثل «نوتيلا داتش بانكيك»، ومجموعة مختارة من المشروبات الساخنة.

وتقدم «سينما الثلج»، العديد من العروض طوال اليوم، حيث يُعرض حالياً مجموعة متنوعة من الأفلام العائلية المحبوبة، مثل فيلم «توم آند جيري»، وفيلم الأنيميشن والمغامرة «عائلة كرود: عصر جديد»، وفيلم «بيجفوت 2»، إلى جانب الإنتاجات الجديدة، التي تتضمن فيلم «التفاصيل الصغيرة»، وفيلم «المرأة الخارقة 1984»، وفيلم «موجة الصدمة 2».

وتتوافر تذاكر «سينما الثلج» بأسعار تبدأ من 100 درهم للشخص، وتشمل تذكرة السينما، إلى جانب مجموعة من المأكولات والمشروبات مكونة من الشوكولاتة الساخنة المميزة من صانع الشوكولاتة «ميرزام»، والفوشار (بنكهة الملح أو الكراميل)، وقنينة ماء.

وللحصول على تجربة مميزة أكثر، يمكن للزوار حجز شاليه VIP، المخصصة لأربعة أشخاص، وتشمل وجبة ثنائية مقدمة من مطعم «نورث 28»، إلى جانب قفازات صوفية مميزة لكل زائر، ومجموعة من المأكولات والمشروبات. كما سيحصل كافة الزوار على إمكانية استئجار الملابس (معاطف وسراويل)، قبعات وقفازات صوفية، وجوارب وأحذية، وبطانيات، وسماعات لاسلكية وخزانة مخصصة للوازم الشخصية.

تتيح «سينما الثلج» للعائلات والأصدقاء، الاحتفال بالترفيه الملتزم بالتباعد الاجتماعي، في ظل اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة الشاملة، لضمان استمتاع الزوار بتجربة مريحة واستثنائية.

ومن المقرر أن تعود «سينما الثلج»، في وقتٍ لاحق من هذا العام، حيث ستقوم «ڨوكس سينما»، بالإعلان عن المواعيد في الوقت المناسب.