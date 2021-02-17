جريمة مروعة .. يدفع زوجته الحامل من ارتفاع 1000 متر

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم زوج على قتل زوجته الحامل في شهرها السابع في جريمة بشعة بعدما دفعها من قمة جبل ارتفاعها 1000 متر، بعدما ظهر في صور وهو يلتقط صورة سيلفي مع زوجته قبل لحظات من وفاتها، في محاولة للاستفادة من التأمين.

واعتقل الزوج 40 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد مقتل زوجته وطفله الذي لم يولد بعد في حادثة مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتعتقد جهات التحقيق أن الزوج دفع زوجته الشابة وعمرها 32 عامًا، من أعلى جبل على ارتفاع 1000 قدم خلال عطلة في تركيا، وفقا لموقع صدى البلد.

جادل المدعون بأن الزوج قتل زوجته للاستفادة من التأمين على حياتها، فقد قُتلت الزوجة وطفلها الذي لم يولد بعد على الفور بعد أن سقطا، فهي كانت حاملًا في شهرها السابع في ذلك الوقت.

يقول المدعون إنها سقطت حتى وفاتها لأن زوجها دفعها، ولم يكن ذلك "حادثًا"، وكان الزوج قد حصل على تأمين على حياتها قبل وفاتها بوقت قصير.

في لائحة الاتهام المعدة لجريمة ضد الزوج، تنص على أنه خطط لقتل زوجته من خلال الحصول أولًا على تأمين ضد الحوادث الشخصية نيابة عنها بضمان 400000 ليرة تركية وكان المستفيد الوحيد هو نفسه.

ادعى ممثلو الادعاء أن السبب الوحيد وراء جلوسهم على قمة الجرف لمدة ثلاث ساعات، حتى يتمكن من التأكد من عدم وجود أي شخص في الجوار، وبمجرد أن أدرك أنهما وحدهما، قتلها عمدًا بدفعها من الجرف.