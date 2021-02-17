دب قطبي يتجول في شوارع مصر .. هذه حقيقة الصور

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد مصر حالياً موجة من الطقس السيئ وهطولاً غزيراً للأمطار مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر وكذلك تساقط الثلوج في أماكن متفرقة من البلاد.

ومع هذه الحالة المضطربة من الأجواء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها لـ دب قطبي يتجول في شوارع مصر، معلقين عليها أنه ظهر في أحد الشوارع مع موجة الطقس البارد التي اجتاحت مصر ورافقها سقوط الثلوج بغزارة، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وظهر الدب في الصورة متجولًا على طريق يكسوه اللون الأبيض نتيجة تساقط الثلوج.

وبحسب صحيفة «بارنتس أوبزرفر» النرويجية، فصورة الدب المتداولة بشكل واسع تعود لمستوطنة لونجييربين في سفالبارد، النرويج، وليس بمصر.

وكانت الصحيفة نشرت خبرًا في يناير من العام الماضي وأرفق فيه صورة الدب المتداولة، وتضمن الخبر قيام الشرطة بمستوطنة لونجييربين بقتل دب قطبي أثار الذعر والخوف في نفوس السكان بعد ظهوره بشكل مستمر في الشوارع على مدار أيام متتالية في رأس السنة الميلادية دون معرفة وجهته.

والتقط رئيس شرطة سالفبارد الصورة المتداولة عندما كان بداخل سيارته بينما يتجول الدب في الخارج.

وكان الدب أبرز ما تداولته وسائل الإعلام النرويجية في بداية يناير 2020 حيث نشر أحد السكان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الدب يسير في الشوارع.

يذكر أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صورة الدب مع موجة الطقس السيء الذي اجتاحت مصر خلال الساعات الماضية، وعلقوا عليها قائلين: «عاجل ظهور دب قطبي عند مزلقان 25 اللي يتعرف عليه إحنا رابطينه عند المحل»، «ظهور دب قطبي في الإسكندرية يسير في الشوارع».