سيصل تأثيره إلى السعودية.. المنخفض الجوي "العملاق" يضرب سوريا والأردن بقوة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد خبير الطقس والمناخ السعودي، عبد العزيز الحصيني، أن المنخفض الجوي سيكون قوياً وسيؤدي إلى تساقط الثلوج في سوريا والأردن لبنان بالإضافة إلى تركيا وسيصل تأثيره للسعودية. مشيراً إلى أن قوته ستكون من متوسطة إلى كثيفة، وخاصة على المرتفعات، علاوة على عواصف وأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة.

ووصف الخبير الجوي المنخفض بـ "العملاق" وتوقع أن تتدنى درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء، وأن تصحبها رياح وسيول.

وتساقطت الثلوج على معظم مناطق محافظة السويداء السورية، فيما شهدت بعض أحياء العاصمة دمشق، هطولات ثلجية خفيفة. أما درعا والقنيطرة، فقد شهدتا هطولات مطرية غزيرة، مع تدني في درجات الحرارة، فيما تساقطت بعض الثلوج على بلدة جباتا الخشب في القنيطرة.

وأشار الحصيني إلى إمكانية أن يمتد تأثير المنخفض العملاق إلى السعودية وبعض دول الخليج، متوقعا أن تظهر آثاره في درجة حرارة مئوية بين 4 إلى 6، إضافة إلى رياح مثيرة للغبار وثلوج وأمطار بعضها ثلجي على مناطق من الجوف وتبوك.

يشار في هذا السياق إلى أن مناطق ليبيا الشرقية تتعرض منذ عدة أيام لمنخفض جوي سيبيري، حيث شهدت مناطق من الجبل الأخضر سقوط ثلوج مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

كما أعلنت سلطات مينائي الاسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالمينائين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الاسكندرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء "قرار الإغلاق جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات في الحالة الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات."