بالفرح والدموع.. اتصالات تجمع شمل 5 عائلات على أرض الإمارات "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "اتصالات" عن مبادرة إنسانية عملت من خلالها على إتاحة الفرصة لخمسة مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لمقابلة عائلاتهم وأحبائهم من خارج الدولة على أرض الإمارات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

وتجسد مبادرة "نجمعك مع أحبائك" التي أطلقتها "اتصالات" مشاعر الفرح وتعزيز الروابط الأسرية خلال التحديات الصعبة التي يمر بها العالم، وهي تنبع من شعار الشركة (معاً) حيث نجحت هذه الحملة بتحقيق أحلام الفائزين برؤية عائلاتهم وأحبائهم بعد سنواتٍ من الفراق.

وانطلقت المبادرة في نوفمبر 2020 من خلال مسابقة أجرتها "اتصالات" على حسابها على منصة فيسبوك، دعت من خلالها المتابعين إلى ذكر الأشخاص الذين يشتاقون إليهم للدخول في سحب يؤهلهم الفوز بأحدث هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

ودعت "اتصالات" الفائزين الخمسة لتصويرهم أثناء الاتصال بتقنية الفيديو مع أحبائهم. وكانت المفاجأة أن "اتصالات" استقدمت عائلات الفائزين إلى الإمارات قبل يومين من موعد التصوير لتفاجئ الفائزين بوجود عائلاتهم في الاستوديو.

كما منحت "اتصالات" للفائزين الحجوزات الفندقية لمدة أسبوع، وفرصة لقضاء يوم كامل مليء بالمغامرات في دبي باركس آند ريزورتس.

وفاز بالمسابقة كل من (ماري كريستينا دومينجو) البالغة من العمر 46 عاماً، من الجنسية الفلبينية والمقيمة في إمارة دبي، و(كريشنا شريثا) البالغ من العمر 35 عاماً من إمارة عجمان، و(هينا بهوجواني) البالغة من العمر 47 عاماً من إمارة دبي، و(هلا حسن) من الجنسية مصرية من إمارة أبوظبي، و(كراميلا ديلا كروز) من الجنسية الفلبينية من إمارة الشارقة.

وفيما أعرب الفائزون عن سعادتهم الغامرة وامتنانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم رؤية أحبائهم وعائلاتهم، أظهرت هذه المبادرة مدى التزام "اتصالات" بتجسيد معاني شعارها وتحقيق التلاقي ولمّ الشمل حتى في أصعب الظروف والأوقات، وحرصها الدائم على إسعاد أفراد المجتمع وتخفيف أعبائهم بما ينسجم مع أهداف المسؤولية المجتمعية للشركة.