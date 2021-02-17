الكويت.. شهادات فحص كورونا مزورة للبيع مقابل 30 ديناراً

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على فني مختبر، "آسيوي الجنسية" يعمل في إحدى المختبرات الخاصة، بتهمة إصدار شهادات فحص كورونا مزورة "pcr" مقابل 30 ديناراً عن كل شهادة.

وأوضحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت أن فني المختبر آسيويكان يصدر شهادات الفحص من دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، وباقي المبلغ يذهب إلى العيادة. مشيرة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 51 عاماً، وقد اعترف بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة. وفقاً لصحيفة «القبس».

وأكدت المباحث أن أجميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، إذ تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص «كورونا» مزورة مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد.