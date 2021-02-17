بالفيديو.. الصيد المقدس في بحيرة أنتوغو في مالي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في قرية بامبا الواقعة في الجزء الشمالي لمحافظة دوغون في مالي، تجد بحيرة صغيرة "مقدسة" لا يسمح بالصيد فيها إلا مرة واحدة في السنة – تمارس خلالها طقوس فريدة من نوعها تسمى أنتوغو (Antogo).

في قرية بامبا الواقعة في الجزء الشمالي لمحافظة دوغون في مالي، تجد بحيرة صغيرة "مقدسة" لا يسمح بالصيد فيها إلا مرة واحدة في السنة – تمارس خلالها طقوس فريدة من نوعها تسمى أنتوغو (Antogo). pic.twitter.com/iEds5VFq85 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 17, 2021

كانت بامبا في الماضي قرية تغطيها الغابات الخضراء وتشتهر بالبحيرة المقدسة التي يقال عنها أنها مسكونة بالأرواح المسالمة وتزخر بأطنان الأسماك التي ساهمت في سد الاحتياجات الغذائية المحلية.

لكن مع تغيرات المناخ وتأثير عوامل التصحر، أصبحت المنطقة جافة وقاحلة تدريجيا، وأصبح السكان المحليين يواجهون مشاكل كبيرة منها نقص المياه، ولكن مع ذلك لا تزال البحيرة تمثل مورداً ثميناً لسكان دوغون، الذين يستنفذون خيراتها مرة كل عام خلال مهرجان أنتوغو.

يقام هذا الحدث في الشهر السادس من موسم الجفاف، المصادف عموما لشهر مايو، وهو موعد يحدده مجلس الحكماء سنوياً.. أيام السبت هي أيام السوق في بامبا، وخلال أيام السوق الثلاثة الأولى من الشهر، توضع عصا خشبية في منتصف البحيرة، لتكون إشارة عن اقتراب موعد الطقوس.

في يوم أنتوغو، يجتمع المئات من جميع أنحاء مالي حول بحيرة بامبا. وتكون المجموعات الكبيرة من العائلات العريقة منحدرة من مختلف قرى دوغون. تلتزم هذه المجموعات الصمت الكامل خلال الطقوس، باستثناء الحكيم الذي يتلو الطلاسم ويثني على الآلهة. عندما يتم ذلك تبدأ الطقوس والسحر الذي يصاحبه.

يحتشد الرجال والأطفال في إطار حول البحيرة، وتستثنى النساء من المشاركة. بمجرد أن يتم تشكيل الإطار، ينتظر الجميع إلى حين سماع رنين الجرس والطلقة النارية التي تعلن انطلاق طقوس الصيد. عندها يقفز المئات من أهالي دوغون بعنف في البحيرة حاملين سلال الصيد للإمساك بأكبر عدد ممكن من الأسماك.

تتحول البحيرة خلال ثوان إلى مكان مغطى بالطين فيما تستمر طقوس الصيد بسرعة جنونية لمدة 15 دقيقة إلى حين سماع طلقة نارية تعلن عن النهاية. وبعدها تسلم جميع الأسماك إلى شيخ قرية بامبا الذي يحرص على توزيعها بالعدل بين أهالي القرى.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه الطقوس تتناقض مع الجوانب الأخرى لثقافة الدوغون، إذ يعرف عنهم كراهيتهم للمياه. فهم يفضلون العيش في المناطق الصخرية والتلال، بعيدا عن نهر النيجر الذي يشكل تهديداً بسبب الفيضانات. ولكن خلال مهرجان أنتوغو، توضع جميع المخاوف جانباً، ويقفز السكان داخل المياه