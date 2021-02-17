بعد حادثة التسرب.. مركبة فضاء روسية تحمل الأوكسجين تصل محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب ا

من المقرر أن تلتحم سفينة فضاء روسية تحمل أكسجين ومعدات بالمحطة الفضائية الدولية صباح اليوم الأربعاء.

ويحمل صاروخ سايوز السفينة غير المأهولة وشحنة تزن 2.5 طنا إلى المحطة الفضائية.

وتحمل السفينة الفضائية بروجريس وقودا ومواد لإغلاق ثغرة تقوم بتسريب الهواء في وحدة زفيزدا بالمحطة الفضائية منذ أغسطس الماضي. ومن المتوقع أن يساعد مجهر جديد طاقم العمل في التوصل لمصدر التسرب.

ويسبب التسرب إزعاجا لرواد الفضاء منذ أشهر، كما أنه أدى لانخفاض مؤقت في الضغط.

وأشار رواد الفضاء، بقيادة سيرجي ريزهيكوف، إلى أن إمدادات الأكسجين تنفد أسرع من المتوقع.

كما من المتوقع أن يحصل طاقم عمل المحطة الفضائية على أدوية وملابس.