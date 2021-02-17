رجل أعمال يعرض مليون دولار على أي شخص يمكنه الإجابة على هذا السؤال!

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

عرض روبرت بيغلو، وهو قطب العقارات في لاس فيغاس ومالك شركة "بيغلو لتكنولوجيا الفضاء"، مليون دولار لثلاثة أشخاص يمكنهم الإجابة على سؤال واحد، وهو هل يوجد حياة بعد الموت؟.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن رجل الأعمال الأمريكي البالغ من العمر 76 عامًا شغوف دائمًا بـالكائنات الفضائية والفضاء عامة وأسس مؤخرًا معهد بيغلو لدراسات الوعي للتحقيق في ما يكمن وراء الموت.

ويريد الملياردير معرفة ما إذا كان من الممكن "بقاء الوعي البشري بعد الموت الجسدي". ومنح روبرت بيغلو العلماء وأطباء الأعصاب وعلماء النفس مهلة حتى 1 أغسطس 2021 لإرسال أفضل دليل على "بقاء الوعي بعد الموت الجسدي الدائم" في رسالة من 25 ألف كلمة.

وستختار مجموعة من المحكمين المتخصصين الفائز في الأول من نوفمبر. وبذلك سيحصل المركز الأول على 500 ألف دولار، والثاني 300 ألف، والثالث 150 ألف.

نما اهتمام بيجلو بالحياة بعد الموت منذ وفاة زوجته ديان منى بيجلو في فبراير 2020 بسبب مرض نخاع العظم وسرطان الدم. ولكنه، كما ورد في صحيفة كلارين، أبدى اهتماماً بالموضوع عندما انتحر ابنه رود لي عام 1992.

ووفقاً للتايمز، فإن بيغلو مقتنع بإمكانية وجود وعي ما بعد الموت لأنه كما قال:"أنا شخصياً مقتنع تماماً بذلك"، إلا أنه يريد إجابة علمية.