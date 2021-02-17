أول فيديو للحادث المروع الذي تعرض له عمرو أديب

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر إسلام زكريا، أحد أعضاء فريق عمل برنامج عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بفيسبوك، من مكان وقوع الحادث الذي تعرض له الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأكد إسلام زكريا أن الإعلامي المصري يتمتع بصحة جيدة معلقًا على مقطع الفيديو: "كنت في موقع الحادث والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله".

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير على طريق دهشور بمحافظة الجيزة وهو يستقل سيارته.

وأصيب أديب في الحادث وعلى إثره انتقل إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج وإسعافه.

وكشفت مصادر طبية داخل المستشفى عن خروجه بعد إجراء بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي والاطمئنان على حالته الصحية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الحادث تسبب في تلفيات كبيرة في سيارة عمرو أديب، بعدما اصطدم بسيارة نقل كانت محملة بإسطوانات أنابيب غاز، فيما تم التحفظ على السيارة ومراجعة الكاميرات لفحص ملابسات الحادث.