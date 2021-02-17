شاهد.. النرويج تجلب الثلوج لمواطنيها عشاق التزلج

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت السلطات النرويجية بجلب الثلج إلى وسط مدينة أوسلو، حتى تدخل البهجة في نفوس النرويجيين، الذين اعتادوا على رؤية الثلوج، لكن هذا العام مع قلة الثلوج وانتشار الوباء، أصبح الكثيرون منهم في حالة من اليأس.

فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أفرغت الشاحنات الكبيرة مئات الأمتار المكعبة من الثلج الاصطناعي، التي صنعتها مدافع الثلج على التلال خارج العاصمة، في حدائق المدينة التي لا تزال خضراء، وفق "يورونيوز".

وتم تجهيز الحدائق وبعض الطرق بمسارات من الثلج عبر البلاد، وتحولت إلى أرض العجائب الشتوية لعشاق التزلج من جميع الأعمار: أطفال صغار في رحلات استكشافية مع مجموعات الرعاية النهارية، وكبار السن النشطين، وعمال المكاتب الذين يأخذون استراحة من جدول العمل من المنزل.