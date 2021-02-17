شاهد.. عاصفة ثلجية تحوّل ساحلاً بولندياً إلى منطقة قطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

حولت العاصمة الثلجية شديدة البرود، التي ضربت مناطق في مختلف أرجاء أوروبا الشاطئ الرملي لمدينة ميدزيزدروجي البولندية المطلّة على سواحل بحر البلطيق، إلى منطقة تحاكي إلى حد بعيد الكثبان الجليدية التي يتشكّل منها القطب المتجمد الشمالي.

وقد أذهل الساحل المتجمّد البولندي على بحر البلطيق سكّان ميدزيزدروجي، كما أنّه وثّق لموجة ثلجية لم تشهده البلاد، منذ سنوات طويلة، مثيلاً لها في شدة برودتها، وفق "يورونيوز".