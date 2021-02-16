الهند.. مصرع 39 شخصاً إثر سقوط حافلة في قناة مائية

المصدر: أ ف ب

قضى 39 راكباً على الأقل في حادث سقوط حافلة في قناة في ولاية ماديا براديش في وسط الهند اليوم "الثلاثاء"، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل أكثر من 50 راكباً عن الطريق إلى قناة مائية قرب قرية ساتنا في وقت مبكر من صباح "الثلاثاء".

ولم يتضح سبب انحراف الحافلة، لكن شبكة الطرق في الهند تعاني من الإهمال ومعروفة بخطورتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة غرقت بالكامل، وأظهرت صور مسؤولين يرتدون سترات نجاة برتقالية ويستخدمون قوارب الإنقاذ للبحث عن ناجين.

وقال رئيس شرطة المنطقة دارامفير سينغ "لقد عثرنا الآن على 39 جثة وأرسلناها إلى التشريح. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة".

وأمرت حكومة الولاية بفتح تحقيق في الحادث. وأفادت تقارير بأن التحقيق الأولي أظهر أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، ثم اصطدمت بجسر قبل أن تسقط في المياه.

وقررت الحكومة الهندية منح عائلات الضحايا مبلغ 200 ألف روبية "2750 دولاراً)" كتعويض. ولم يتضح سبب انحراف الحافلة، لكن شبكة الطرق في الهند تعاني من الإهمال ومعروفة بخطورتها.

وحوادث الطرق شائعة في الهند، إذ تودى بالآلاف سنوياً. وفي العام 2019، لقي أكثر من 150 ألف شخص حتفهم، في نحو نصف مليون حادث، وفقاً للحكومة.