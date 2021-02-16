تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي قتل زوجته بسكين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم "الثلاثاء" عن تنفيذ حُكم القتل حداً بمواطن سعودي قتل زوجته بسكين في تبوك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية، في بيان: "أقدم عبدالرحمن بن حامد بن محمد الغشمري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، هدى بنت أحمد بن محمد الغشمري وذلك بطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها.

وأضافت، "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أن القتل كان على وجه أمنت معه القتيلة من الجاني وثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها غيلةً والحكم عليه بالقتل حداً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني اليوم الثلاثاء بتبوك".

وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.