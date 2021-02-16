لمحبي الشوكولاتة والحمية الغذائية.. "كيت كات" بنسخة "نباتية" جديدة

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

ابتهج مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على "تويتر" من محبي شوكولاتة "كيت كات" بقدرتهم على تدشين علاقة جديدة وفريدة من نوعها عبر نسخة "نباتية" تتبدى كخيار صحي سيتم توفيره قريباً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن أولئك الذين تحولوا في حميتهم الغذائية للنظام النباتي، فإن هنالك أخبار جيدة تلوح في الأفق حيث أعلنت شركة "نستله" السويسرية أنها ستوفر في القريب العاجل في عدة دول نسخةً نباتية كلاسيكية لذيذة للكيت كات، تقدم التوازن المثالي بين الويفر المقرمش والشوكولاتة الناعمة التي يعرفها الناس ويحبونها.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن مكونات الوجبة الخفيفة الجديدة، إلا أنها من المقرر أن توسم باسم "كيت كات في" (بمعنى الشوكولا النباتية)، ما أدى لردود أفعال مفرحة على "تويتر" في تطلع الجمهور للمنتج المحدث.

الجدير بالذكر أن الشركة السويسرية قد أطلقت بالفعل بدائل نباتية لمنتجات الألبان المستخدمة بما في ذلك فول الصويا.