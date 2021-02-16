مقتل 35 شخصا وفقدان آخرين في حادث سير بالهند

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة الهندية إن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم، في حين فُقد آخرون، عقب سقوط حافلة ركاب في قناة مائية بوسط الهند اليوم الثلاثاء.

وقد وقع الحادث في منطقة سيدهي في ولاية مادهيا براديش عقب أن فقد سائق الحافلة السيطرة عليها.

وقال رئيس الشرطة اشوك باندي، "لقد انتشلنا 35 جثة من القناة المائية، على عمق 30 قدم. وجرى إنقاذ سبعة أشخاص".

وأضاف"نحن مستمرون في أعمال الإغاثة حيث أن هناك ركابا مازالوا مفقودين".

ووفقا للتقارير، كانت الحافلة تقل نحو 50 إلى 60 راكبا وقت وقوع الحادث.

وقال باندي "لم يتضح بعد كيف وقع الحادث. لم نتحدث بعد مع الناجين الذين جرى نقلهم للمستشفى".

