نهاية مأساوية لعائلة أردنية.. مات الأب وابنته الشابة حرقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي رجل أردني يبلغ من العمر 55 عاماً، وابنته الشابة "23 عاماً" حتفهما حرقاً وبطريقة مأساوية، بعد اندلاع النار في منزلهما الواقع في مدينة جرش الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة دير إلليات، نتج عنه وفاة شخصين.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الأب وابنته توفيا نتيجةً لتعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، واستنشاقهما الأدخنة والغازات المنبعثة من الحريق. مشيراً إلى أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتان، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

ويذكر أن الحرائق في الأردن تكثر خلال فصل الشتاء نتيجة لاستخدام وسائل التدفئة بأنواعها المختلفة بطريقة خاطئة داخل المنزل، وتعتبر من الأسباب المباشرة في وقوع حوادث الاختناق أو حوادث الحريق.