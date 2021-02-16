مراهقة في سن الـ 13 تسرق سيارة والدتها وتقتل شخصين دهساً

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

في حادثة مروعة، قتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا رجلين بلا مأوى دهساً بعد قيادة سيارة والدتها دون رخصة في كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إن الفتاة أخذت سيارة والدتها دون علمها، وكانت تقودها وبجانبها صديقتها الصغيرة.

وقع الحادث في مدينة إسكونديدو في منطقة مقاطعة نورث كاونتي بمقاطعة سان دييغو يوم الجمعة، وفق "ديلي ميل".

وقال بيان للشرطة إن ضابط إسكونديدو أوقف السيارة في حوالي الساعة 11.19 مساءً بالقرب من شارع جامبل بسبب مخالفة مرورية.

ما لم يعرفه الضابط في ذلك الوقت، هو أن السيارة كانت تقودها فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من فيستا، فعندما اقترب الضابط من السيارة سيرا على الأقدام للتواصل مع السائق، هربت الفتاة بالسيارة، متجهة إلى شارع "ميشن" ولكنها فقدت السيطرة على السيارة عند محاولتها الدوران إلى اليسار، فدخلت السيارة في منطقة عشبية على الرصيف واصطدمت برجلين بلا مأوى كانا نائمين على العشب.

لحقت الشرطة بالسيارة وتمكنت من إلقاء القبض على الفتاة في مكان الحادث المروع.

وأعلن وفاة رجل في مكان الحادث بينما توفي الآخر في وقت لاحق في المستشفى.

ولا تزال الشرطة ومكتب الفحص الطبي يحاولان التعرف على الرجلين، لكن كلاهما كانا بالغين ويعتقد أنهما بلا مأوى.

وتم القبض على الفتاتين وإطلاق سراحهن لاحقًا بحضور الوالدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الفتاة المراهقة ستواجه اتهامات تتعلق بالوفاة.