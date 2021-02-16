شاهد.. القطّة العنكبوت

المصدر: البيان الإلكتروني

أذهلت القطة العنكبوت رواد وسائل التواصل الاجتماعي برشاقة أطرافها من خلال تسلق الجدران بسرعة وبسهولة.

المعروف عن القطط أنها تحب التسلق، لكن هذه القطة الصغيرة نقلت شغفها إلى المستوى أعلى في الصين.

وأطلق مستخدمو الإنترنت الصينيون على المسلية كيكي (Qiqi)، وهي قطة بريطانية قصيرة الشعر تبلغ من العمر ثلاث سنوات، لقب "القطة العنكبوت" بعد أن تم تصويرها وهي تتسلق برشاقة الجدار مثل متسلق الجبال المحترف.

ونقلت "الدايلي ميل" عن صاحبة الحيوان الأليف، السيدة لو قولها إن قطتها كانت دائمًا متسلقة متحمسة تستمتع بقضاء أيامها في القفز صعودًا وهبوطًا.