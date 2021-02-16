صبي سوداني يقتل قريبه بالخطأ أثناء لعبهما بالسلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل صبي سوداني نظيره من أقاربه البالغ من العمر 14 عاماً، يوم الجمعة الماضي، بالرصاص عن طريق الخطأ، عندما كانا يلعبان بالسلاح، بمنطقة "مينكامان" بولاية البحيرات.

وقال مدير الشرطة في منطقة “مينكامان” بمقاطعة اويريال، في تصريح لراديو "تمازُج"، إن الضحية صبي يبلغ من العمر 14 عاماً يدعى “ماتوك أيول” لقى مصرعة على يد الصبي أدوت ماشيك ادوت 14 عاماً يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن الصبيين من نفس العائلة ويقيمان في منزل واحد، مبيناً أن أنهما كانا يلعبان بالسلاح في غياب صاحب المنزل، وقام أحدهما بإطلاق النار على الآخر بطريق الخطأ ومات في الحال.

وقال مدير الشرطة أن الشرطة قامت بمصادرة السلاح، واعتقال الصبي الذي ارتكب الجريمة لدواعي التحقيق معه، بحسب موقع "أخبار السودان".

وأوضح مسؤول الشرطة أن صاحب السلاح كان نظامياً في الجيش الحكومي، لكنه الآن يعمل في حفر الآبار بمقاطعة أويريال.