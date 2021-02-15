طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات المستشفى

المصدر: وكالات

أقدم طبيب على بيع طفل حديث الولادة بعد أن عجز والديه عن دفع نفقات المستشفى، في واقعة أثارت الغضب والاستهجان لدى كثير من الناس.

وأوضح موقع" قناة الحرة" أن الواقعة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ "المروعة" قد جرت فصولها في مدينة تولامبا الصغيرة في ولاية البنجاب في باكستان.

وكان رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها بسلامة تفاجئ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعهما بسبب ضيق ذات اليد.

وهنا عرض عليهما الطبيب أن يبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما.

وعقب ذلك باع الطبيب الطفل، رغما عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.

وعلى الفور داهمت الشرطة المستشفى لتعتقل الطبيب، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة المستشفى مارست ضغوطا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى.