انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم طبيب مصري على التخلص من حياته بالفقز فى مياه النيل من أعلى كوبرى طلخا بمحافظة الدقهلية، عقب إلقائه "بوكيه" ورد في المياه وقفز وراءه.

وكان اخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بقيام شخص بالانتحار بالقاء نفسه فى مياه النيل من اعلى كوبرى طلخا.

وبانتقال ضباط المباحث و قوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين انه طبيب بشري يدعى أحمد م. ر.ح. 31 عاما ومقيم بقرية التمد التابعة لمركز السنبلاوين ويعمل طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزي .

وبسؤال شهود العيان اكدوا ان المنتحر قام بإلقاء بوكيه ورد فى مياه النيل ثم قفز وراءهن وفقا لوسائل إعلام مصرية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة