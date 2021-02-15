فتاة «تيك توك» مصرية تحاول الانتحار في بث مباشر

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق مع فتاة تيك توك تدعى جنات السيسي، بعد ضبطها ببث مقطع فيديو عن محاولة انتحارها داخل شقتها، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتبين من خلال التحريات أن الفتاة تعاني من حالة نفسية سيئة دفعتها لارتكاب الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وتم ترحليها إلى قسم الشرطة، وإنهاء اجراءات دفع الكفالة، وإخلاء سبيلها من ديوان القسم.

اقراص مخدرة

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الفتاة حاولت الانتحار بتناول عقاقير مخدرة، وأنه فور مشاهدة سائقها الخاص ببث مقطع الانتحار على «فيس بوك»، أسرع إليها وتوجه بها إلى مستشفى الدمرداش، وتمكن الأطباء من إنقاذها، وتحفظت القوات على مقطع فيديو يظهر تفاصيل الواقعة.

ورحجت التحريات، أن يكون سبب إقبال الفتاة على الانتحار هو مرورها بحالة نفسية سيئة، وتم إرسال مقطع الفيديو إلى الجهات المختصة لفحصه، ولاتزال التحقيقات مستمرة، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.