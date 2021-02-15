مأساة مفجعة..طفل عراقي يقتل أمّه بالرصاص ويصيب أباه

المصدر: البيان الإلكتروني

في مأساة مفجعة ، قتل طفل عراقي لا يتجاوز الثامنة من العمر، والدته وأصاب والده بجروح، جراء إطلاق الرصاص عن طريق الخطأ في قرية ديرين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أن الطفل كان يلعب بسلاح أبيه، حينما أطلق رصاصة نحو يد والده، قبل أن تخرج رصاصة أخرى وتصيب الأم في عينها، لترديها قتيلة.

من جانبه، أوضح مدير شرطة "بردرش"، العميد سعدي برزندي، أن الحادث وقع في الساعة العاشرة والنصف مساء أول أمسالسبت.

وتوفيت الأم عن عمر يناهز الـ28 عاما، في حين نقل الأب إلى مستشفى في دهوك لتلقي العلاج.