رجل أعمال سوري شهير يحصل على الجنسية المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً وزارياً تم بموجبه منح الجنسية المصرية لرجل الأعمال السوري الشهير محمد باسل رضوان سماقية، مالك شركة قطونيل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القرار الوزاري صدر ونشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي وحمل رقم 273 لسنة 2021، وتضمن منح الجنسية المصرية لرجل الأعمال السوري.

وسماقية سوري الجنسية من مواليد 23 يونيو 1971.

ويعتبر سماقية أحد أشهر رجال الأعمال في مصر، وفي 2018 احتفلت شركته بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عبر تصنيع أكبر "بوكسر وفانيلة" في العالم.