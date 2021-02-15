«ثمانيني» أقدم موزع صحف ببريطانيا يؤجل تقاعده بفضل دراجة كهربائية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تلقى أقدم موزع صحف في بريطانيا دراجة كهربائية جديدة في عيد ميلاده الثمانين، فقرر تأجيل تقاعده.

وكان أحد أكبر متاجر الدراجات في بريطانيا قد رغب في مفاجأة موزع الصحف، جورج بيلي، وإهدائه عجلات جديدة، بعد سماعهم في مقابلة أن الجد كان يفكر بالتقاعد.

قال بيلي لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «بعد الاحتفال بعيد ميلادي الثمانين، كنت أفكر جدياً فيما إذا كان قد حان الوقت الآن لتعليق حذائي والتقاعد من جولاتي مع الصحف، لكن من الروعة معرفة أنه يمكنني الآن الاستمرار في فعل ما أحبه، بقليل من المساعدة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما وأنني معجب بالعلامة التجارية للدراجة منذ نشأتي».

قبل أسبوعين، عاد سمسار البورصة السابق لتوزيع الصحف بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلاً إنه معجب بدراجته الجديدة حقاً.

وكان قد فاز بقلوب الكثيرين عندما تحدث عن جولاته المذهلة، متحدياً فترات الصباح الشتوية المظلمة والبرد والرطوبة لتوصيل الصحف إلى المجتمع المحلي طوال فترة الجائحة، حتى في صباح عيد ميلاده الثمانين بعد تلقيه جرعة من اللقاح.

واشارت «ذا صن» إلى أن الدراجة التي تلقاها كاملة الأوصاف، بمحرك بوش خفيف الوزن ومكابح قرصية وواق من الطين وتقدم له طاقة مساعدة تصل الى 250 % من قوة دواسته، حتى 15.5 ميلاً في الساعة