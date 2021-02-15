وفاة 4 أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

انهار مبنى في منطقة روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأحد، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال 4 أشخاص أحياء، بينهم سيدة وطفل.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي منعا لنشوب حريق وإزالة أي معوقات لرجال الحماية المدنية.

وأشار موقع "أخبار اليوم"، إلى أن الأشخاص الأربعة الأحياء حالتهم الصحية مستقرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كما توفي 4 أشخاص آخرين جراء انهيار المبنى المكون من طابقين في شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث فور علمهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.