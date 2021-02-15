شاهد.. كرنفال ريو دي جانيرو يبدأ بمشهد حزين

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ الكرنفال الشهير في ريو دي جانيرو بمشهد حزين الجمعة، حيث قام مسؤولو المدينة بتكريم ضحايا كوفيد-19 من خلال عرض ضوئي وتم حظر الاحتفالات تماماً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الحدث الشعبي السنوي قد أجل سابقاً بسبب الجائحة، وفق "يورونيوز".

وعادة ما تستهل العروض من إستاد "سامبادروم" وتقام بعدها أربعة أيام من حفلات الشوارع والاستعراضات، حيث يتم تسيير العربات المزينة، كما يخرج أعضاء مدارس السامبا الذين يرتدون ملابس متألقة في مواكب طويلة.

وحذر مسؤولو المدينة من التهاون مع أي احتفالات غير قانونية، قائلاً إن القيود الصارمة ضرورية لمنع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وبعد إضاءة إستاد سامبادروم بالألوان تكريماً لنحو 6618 شخصاً لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا، قال رئيس بلدية المدينة، إدواردو بايس، "لن يكون هنا كرنفال لأننا نريد إنقاذ الأرواح".

وأهدى العمدة بعد ذلك مفاتيح المدينة للعاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الممرضات والأطباء والفنيين وموظفي الدعم الذين عملوا في الخطوط الأمامية أثناء الوباء.

ووعد بايس بأوقات مقبلة تكون أفضل، حيث يمضي برنامج التحصين الشامل قدماً، وتتباطأ معدلات الإصابة. وقال للضيوف خلال الحفل "في العام 2022، سيكون لدينا أفضل كرنفال في تاريخ العالم. سيكون لدينا كرنفال لا يُنسى لنعوض به هذا العام، والذي لا نحتفل به بسعادة."

أقام المحتفلون بالكرنفال طقوساً روحية أمس في متحف سامبا، طالبين التخفيف من الوباء، ويأملون أن تقام احتفالات العام المقبل في الوقت المحدد.