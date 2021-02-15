مكالمات مع الماعز تنعش نشاط مزارعة بريطانية

المصدر: بلاكبيرن - أ ف ب

ابتكرت مزارعة بريطانية فكرة لتأجير رؤوس الماعز، التي تملكها بهدف إضفاء بعض التشويق على الاجتماعات عبر محادثات الفيديو، فوجدت بذلك مصدر دخل غير متوقع خلال فترة الإغلاق المفروضة لمواجهة جائحة «كوفيد 19».

تنظر هذه الحيوانات بفضول، فيما تحمل المزارعة دوت مكارثي هاتفاً محمولاً لتصويرها، وهي تتناول التبن وتقفز في إحدى الحظائر.

ويظهر مقطع فيديو الماعز في مكالمة عبر تطبيق «زوم» فيما يبتسم ثلاثة مشاركين في المحادثة وتخبرهم مكارثي بأسماء الماعز.

في غضون ذلك، يقوم موظف في المزرعة بتصوير رأس ماعز آخر في مكالمة متزامنة. تقدم مزرعة «كرونكشو فولد فارم» في لانكشير في شمال غرب إنجلترا، ظهوراً لمدة خمس دقائق لهذه الحيوانات على أي منصة لمكالمات الفيديو في مقابل 5 جنيهات استرلينية (حوالى 7 دولارات). ويمكن للزبائن الاختيار من بين سبعة أنواع مختلفة من الماعز على موقع المزرعة، بدءاً من «مارغريت» وصولاً إلى الصغير «لولو».