السعودية.. القبض على مواطن ارتكب جرائم منتحلا صفة رجل أمن

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الشرطة بمنطقة المدينة المنورة القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم، منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطن أربعيني، انتحل صفة رجل أمن، ونفذ عدة جرائم، وفقا لصحيفة المدينة المنورة.

وأضاف: وقد جرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.