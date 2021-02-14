وزير التعليم المصري يعلن مواعيد وتفاصيل امتحانات الطلاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ، عن الطريقة التي ستجرى بها امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وقال الوزير إن الطلاب في كل صف من هذه الصفوف الدراسية سيخوضون امتحانا واحدا يشمل أسئلة من جميع المواد.

وأشار إلى أن الامتحان متعدد التخصصات الذي يشمل كل المواد، سيضم سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.

جاء ذلك خلال مؤتمر للوزير، اليوم الأحد، لإعلان كافة تفاصيل الدراسة في الترم الثاني، ومواعيد الامتحانات لكافة الطلاب في جميع أنواع المدارس.

وجاءت القرارات على النحو الآتي:

1- امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل.

2- تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لآخر العام الدراسي.

3- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم تأجيلها لآخر العام.

4- امتحانات شهرية إلكترونية من المنزل في مارس وأبريل ومايو.

5- من حق أولياء الأمور اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي للإدارة التعليمية.

6- كشف موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وكيفية أدائها الأسبوع المقبل.

7- لا امتحانات للتلاميذ من "كي جي" حتى الصف الثالث الابتدائي.

8- امتحانات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ستجرى في يوم واحد لكل فصل دراسي.

9- إنتاج المحتوي التعليمي على كافة المنصات من أجل استكمال الدراسة عن بعد.

10- المدارس الدولية تقرر نظام الحضور والغياب.

11- عودة الحضور في المدارس العادية سيكون اختياريًا دون غياب مع توقيع ولي الأمر إقرارا رسميا بذلك.

12- امتحان سنوات النقل سيكون مجمعا في يوم واحد.

13- أولى وثانية ثانوي امتحانات إلكترونية من المنزل.

14- الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات.

15- امتحانات الثانوية العامة إلكترونية ولن تجرى قبل شهر يوليو المقبل.

16- امتحانات الترم الأول تجرى خلال الفترة من 27 فبراير إلى 9 مارس.

17- عودة الدراسة في المدارس الدولية بداية من 20 فبراير.

18- إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب دون رسوب.

19- عودة مجموعات التقوية والحضور بعد 10 مارس.

20- خيارات متنوعة للقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية تغطي كافة الصفوف، منها منصة ذاكر وأدمودو والمكتبة الإلكترونية ومنصة التعلم لطلاب الثانوية.