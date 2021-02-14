الكويت تضبط سورياً حصل على جنسيتها بالتزوير قبل 3 عقود

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة "القبس" أن السلطات الأمنية الكويتية، تمكنت الأسبوع الماضي من إسقاط مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986، مقابل مبلغ مالي ضخم، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق، وتوثيق اعترافاته، وإحالته إلى النيابة العامة

وورد في التفاصيل القضية، أنه بناء على التعليمات الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازات السفر الفريق فيصل النواف، بتكثيف الجهود وضبط كل من تورط في تزوير أو شراء الجنسية الكويتية أو حصل عليها بشكل غير قانوني، وردت معلومات سرية لإدارة مباحث الجنسية والجوازات، عن مقيم سوري حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التدليس، وعليه قاموا بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات الكافية.

وبعد التأكد من صحتها وسلامتها أعدوا كمينا للمتهم الذي شعر بالخطر خلال الفترة الأخيرة فاضطر للسفر إلى قطر والمكوث فيها نحو 3 أشهر كنوع من التمويه والخداع، وعند عودته تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق.

واعترف المتهم في التحقيقات الأولية، بشرائه الجنسية الكويتية عبر التدليس، للاستمتاع بمزاياها.