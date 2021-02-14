تطلب الشرطة لزوجها بعد أسبوع من الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكد يمر أسبوع على زواج عروسين ، حتى طلبت الزوجة الشرطة لزوجها الذي وصفته بأنه يحتاج إلى طبيب نفسي.

وصدمت سيدة بالغة من العمر 56 عامًا، بعد انتهاء حفل زفاف ابنتها باتصال منها وهي تبكي وتطلب منها أن تحضر في الحال وأنها لا ترغب في الحياة مع زوجها.

وبحسب صحيفة "مترو" فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما، اتصلت بوالدتها أن تبلغ الشرطة عن زوجها بسبب سخافاته وتفننه في صنع المقالب فيها منذ اللحظة الأولى من الزواج.

وأوضحت الفتاة أنها لا ترغب في استكمال حياتها مع ذلك الشخص وأكدت أنه ليس طبيعيا ويبدو أنه بحاجة لزيارة طبيب نفسي، فهو يعشق المقالب وهي الشيء الوحيد الذي يشعره بالسعادة.

وكشفت الفتاة أن زوجها أخبرها في فترة الخطوبة أنه يعشق المقالب وإطلاق النكات والمزاح لكسر الروتين، إلا أنها لم تتخيل أن حياتها ستتحول إلى مزحة كبيرة ومقالب كل ساعة.

وأشارت إلى أنها كادت أن تبيت ليلتها الأولى بالزواج في المستشفى بسبب مفاجأة مرعبة حضرها لها في ليلة الزفاف بعد أن وضع الصابون في أرضية المنزل بأكمله فانزلقت الفتاة وكادت أن تُكسر قدماها.