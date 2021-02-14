تفاصيل جديدة في جريمة هتك عرض ممثلة مشهورة

المصدر: البيان الإلكتروني

تكشف معلومات جديدة في قضية هتك عرض ممثلة مشهورة على أيدي 3 أشخاص قاموا بتقييدها وسرقة مجوهراتها وهتك عرضها.

قالت: المجني عليها إن أحد المتهمين أوثق يديها بالحبل ووضعا لاصقا على فمها وحاولا الاعتداء عليها بالقوة، بمساعدة باقي المتهمين عندما فشل مارس العادة السرية على ملابسها وفروا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من ممثلة، اتهمت 3 أشخاص بهتك عرضها وسرقة مشغولاتها الذهبية أثناء تواجدها داخل شقتها بمنطقة 6 أكتوبر، وقالت المجني عليها إنها تعرضت للخداع بفتح باب شقتها بعد أن ادعوا بأنهم تابعين لشركة الغاز ويرغبون في قراءة العداد وفق موقع فيتو.

وأضافت المجني عليها "أن المتهمين أغلقوا باب الشقة، ووضعوا السلاح على رقبتي وهددني بالقتل، وتم سرقة كل مجوهراتي التي تقدر بـ 65 ألف جنيه، وبعدها تم احتجازي داخل غرفة نومي، وبعدها تم هتك عرضي بالقوة .

وقالت التحريات إن المجني عليها ظلت في غرفة نومها، واستعانت بجيرانها لفك قيودها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على ملابسها وأرسلت إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، وبينت تحقيقات النيابة أن سمسار السيارات هو الذي خطط للجريمة نظرًا لأنه سبق وأن تعامل مع المجني عليها في بيع سيارتها، وأنه خطط للجريمة بعد علمه بأنها ميسورة الحال، وقررت النيابة حبسهم وجدد قاضي المعارضات مدة الحبس 15 يوما.

وتابعت المجني عليها أنها ظلت داخل غرفتها ثم استعانت بجيرانها في فك قيودها قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة وتحرر محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على السائل المنوي على ملابسها، وتم إرسالها إلى الطب الشرعي للتأكيد بأنه صادر من أحد المتهمين.

وتم التحفظ على الكاميرات الموجودة أعلى العقار التي حددت هوية المتهمين، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.