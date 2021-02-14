رغم خلافه معها.. محكمة تبرئ رجلاً من إشعال النار في زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

برأت النيابة المصرية زوجاُ من تهمة إحراق زوجته ما أدى لوفاتها.

واستمعت النيابة العامة في جنوب الجيزة، لأقوال عدد من الشهود في مصرع ربة منزل، متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة فى جسدها.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفاة، ودفنها لتحديد أسباب وفاتها وفق صحيفة الأهرام.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل كانت على خلافات مع زوجها، ما دفعها لإشعال النار في جسدها، وبعد نقلها للمستشفى فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

واتهمت والدة المتوفاة زوجها بالقتل، لكن تبين بالتحقيق رغم وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، إلا أنه غير مسؤول عن وفاتها.