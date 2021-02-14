بالفيديو: مشاهد مؤلمة من انتشال جثامين العائلة السودانية المنكوبة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

"اُدعوا لنا وأهدوا لنا القرآن" جملة مؤثرة قالتها الأم السودانية التي وافتها المنية مع عائلتها في وسط الصحراء الليبية، وكتبت بضع كلمات على ورقة ممزقة وجدتها في السيارة، كوصية لمن يجد جثامينهم التائهة مع أحلامهم في الصحراء.

ونشرت المنصات السودانية والعربية ليلة البارحة، أول فيديو لعملية انتشال جثامين العائلة السودانية، ويظهر في الفيديو كيف تناثرت الجثامين على الرمال في الصحراء، وقد مات كل منهم في جهة أو مكان معين.

ووجد فريق الإنقاذ بعض المتعلقات الشخصية، كالجوازات والأوراق، والألبسة وعلب الماء الفارغة، كما وجد مبلغاً بسيطاً من المال حملته العائلة كي يعينها في وجهتها الجديدة التي لم تبلغها.

وكانت منصات التواصل في السودان والدول العربية شهدت تفاعلاً واسعاً، مع القصة المأساوية للعائلة سودانية التي علِقت في صحراء ليبيا وضلت طريقها حتى الموت وتركت وصية مؤثرة من أحد أفرادها.

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