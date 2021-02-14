بالفيديو.. مصري يحطم سيارة طبيب رفض الكشف على زوجته في المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض طبيب بمستشفى للعزل شمال محافظة بنى سويف المصرية، للاعتداء من قبل شخص على سيارته الموجودة أمام منزله.

وقال الدكتور رفعت رمضان، "اليوم السابع" إنه كان يجهز نفسه للذهاب إلى المستشفى وسمع شخص يطرق على المنزل وخرجت زوجتة لترد عليه، مشيرا إلى أن الشخص طلب من زوجتى بضرورة ذهابى معه إلى منزلة للكشف على زوجتة مشيرا إلى أن الشخص قام بتكسير سيارتي.

وأضاف الدكتور رفعت رمضان، أخصائى باطنة، لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل فى مستشفى الواسطى المركزى مستشفى عزل 24 ساعة، وكان ذاهباً للمستشفى الساعة التاسعة صباحا لاستلام العمل مكان زميله الموجود من أمس داخل المستشفى، متابعا: "فوجئت بأحد الأشخاص يطرق على باب المنزل، ويطلب من زوجتى أن تخبرنى بالذهاب معه للكشف على زوجته فى إحدى العزب القريبة من قريتى بنى حدير وزوجتى أخبرته بأننى فى طريقى إلى المستشفى، وأن يطلب لزوجته الإسعاف أو أن يذهب بها إلى المستشفى.

وتابع الطبيب: "فوجئت وأنا أرتدى ملابسى بصراخ زوجتى فذهبت إلى البلكونة لأجد الشخص قد كسر السيارة وحطم الزجاج الخاص بها، فنزلت إلى الشارع إلا أن الشخص حاول الاعتداء عليا فتدخل بعض المواطنين وبعدها غادر الشخص المكان."

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من مركز شرطة الواسطى يفيد بحضور رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى الواسطى المركزى لتحرير محضر ضد " م.ع " يتهمه بتحطيم سيارته مستندا إلى فيديو تم تصويره من قبل زوجته بالموبايل وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.