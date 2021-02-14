مصر.. ضبط حلاق يمارس أعمال السحر والدجل في المقابر

المصدر: وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من القبض على حلاق يقوم بممارسة أعمال السحر والدجل في المقابر.

تلقى الشرطة بمديرية أمن الشرقية، بلاغاً من أحد المواطنين، بانه شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالي، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر. وفقاً لصحيفة الأهرام المصرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وانصرافه قبل وصول القوات.

ومع تكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن الجهات الأمنية من تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه حلاق، مقيم بدائرة المركز ، ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.