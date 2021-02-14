سماعات توفّر ترجمة فورية لـ 40 لغة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

طورت شركة «تايمكتيل للتكنولوجيا»، والتي تتخذ من لوس آنجلس مقراً لها، سماعات أذن للترجمة الفورية، يمكنها أن تؤدي ترجمات ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي، بما يصل إلى 40 لغة.

السماعات، وتدعى «دبيلو تي2 ادج»، تقدم ترجمات في أقل من 0.5 ثانية بين السماعة والمستمع، وبدقة تصل إلى 95 %، وفقاً للشركة.

وأفاد موقع الابتكارات «سبرينغ وايز»، بأن السماعات تعمل على 15 خادماً حول العالم، وهي قادرة على ترجمة 40 لغة مختلفة، و93 لهجة، مع تخزين سبع من أكثر اللغات المستخدمة في العالم، دون اتصال بالإنترنت، لتقديم ترجمة دون اتصال بالإنترنت.