مساكن المستقبل..أبنية مقببة بمواد طبيعية و«طباعة ثلاثية»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

إنه مشروع مستقبلي لمساكن ذات أشكال مقببة، بطباعة ثلاثية الأبعاد، يدعى «تيسلا»، ويكاد بعد قرب الانتهاء منه، يجزم بأنه يذهب بعيداً بالحدود التي يمكن أن تصل إليها العمارة والتصنيع، وفق ما ذكر موقع «ماي مودرنمت». بالقرب من مدينة بولونيا الإيطالية، تجعل الأشكال غير الاعتيادية والمساحات الداخلية استثنائية الطبقات من «تيسلا»، مشروعاً لافتاً، يتميز، إضافة لأسلوب البناء، بطريقة التشييد بالطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد محلية طبيعية، مواد البناء قابلة لإعادة التدوير بسهولة، وبصفر نفايات. المشروع الذي قام بتصميمه مكتب «ماريو كوتشينيللا للهندسة»، ومقرر أن تصنعه شركة «واسب»، يعتبر لدى اكتمال العمل عليه، أول منزل يتم بناؤه من تلك المواد، ووفق تلك العملية، وبواسطة عدد من الطابعات ثلاثية الأبعاد، التي تعمل على البناء ذاته.

ويشرح ماريو كوتشينيلا المسألة بالقول: «يعتبر اكتمال البناء إنجازاً مهماً، يظهر أنه بفضل التصاميم والتقنيات المستخدمة، لم تعد (تيسلا) مجرد فكرة نظرية. ويمكن أن تكون حقيقية، وقابلة للوصول، بما يلبي احتياجات العيش في الحاضر والمستقبل».