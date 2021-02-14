ضبط سعوديين اعتديا على حارس أمن

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على سعوديين في العقد الثاني من العمر قاما بالاعتداء على حارس أمن في أحد المجمعات التجارية في مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحارس أمن أحد المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم مواطنان في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهما وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.