القضاء يعيد لوحة انطباعية إلى متحف

المصدر: (نانسي - أ ف ب)

أعاد القضاء الفرنسي لوحة للرسام الانطباعي بول سينياك، أول من أمس، إلى متحف مدينة نانسي شرقي فرنسا، بعدما سُرقت منه في مايو 2018، وعُثر عليها بعد حوالى عام في أوكرانيا. وقال مدعي عام الجمهورية في المدينة، فرنسوا بيران، إن التحقيق أتاح التعرف إلى أربعة أوكرانيين، يُشتبه في أنهم سرقوا أربع لوحات في فرنسا.

وتحمل اللوحة المعادة الجمعة، عنوان «ميناء لا روشيل»، وهي تظهر سفناً عند مدخل مرفأ لا روشيل في فرنسا. وتُقدّر قيمتها بمليون ونصف مليون يورو.

وكان خبراء أكدوا الطابع الأصلي لهذه اللوحة الزيتية، العائدة إلى عام 1915، والتي وقعها معلّم التيار التنقيطي، بعدما عثرت عليها الشرطة الأوكرانية في كييف.