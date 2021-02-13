مصر تعلن اكتشاف أقدم مصنع للجعة في العالم

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان السبت، اكتشافا أثريا بمحافظة سوهاج جنوب البلاد "لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم".

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على موقع فيسبوك إن بعثة الآثار المصرية-الأمريكية المشتركة والعاملة في منطقة "شمال أبيدوس" بسوهاج "توصلت إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم".

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري أن المصنع "يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)"، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد البيان أن عددا من علماء الآثار البريطانيين سبق ان اكتشفوا هذا المصنع في بداية القرن العشرين بدون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه والكشف عن محتوياته.

ويتكون المصنع، بحسب البيان، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على "حوالي 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء".

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد منذ إسقاط الرئيس الراحل حسني مبارك قبل عقد.

ولم يكد هذا القطاع يبدأ بالتعافي عام 2019 حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كوفيد.

وكان يُنتظر أن يزور مصر نحو 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليونا العام السابق. لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.