بعد أن سألتهم مراراً وتكراراً.. غوغل يرد على سؤال طريف لفتاة "شلون أخلي الأرنب يحبني؟"

المصدر: البيان - أحمد قوجة

في بادرة لطيفة وطريفة، رد حساب غوغل الرسمي في العالم العربي وعبر منصته في "تويتر"، على تساؤلات فتاة بحثت مراراً وتكراراً في محرك البحث العالمي حول كيفية الاعتناء بأرنبها الصغير وكيف تجعله يحبها.

وعلق حساب غوغل على تساؤلات الفتاة: "المهم يا @Nottghala، كيف حال الأرنب اليوم؟".

ولقي تفاعل غوغل موجة من الردود والتعليقات الطريفة.

وبدورها ردت الفتاة أيضاً على تعليق غوغل، قائلة: "الله يعين قوقل" وتعليق آخر: "أحب قوقل".

ويظهر في الصورة التي أرفقتها الفتاة من محرك البحث العالمي، التساؤلات الكثيرة التي كانت تطرحها، مثل: كيف أخلي الأرنب يحبني.. كيف أطول عمر الأرنب.. كم عمر الأرنب.. وتساؤلات أخرى تدل على تعلق الفتاة بحيوانها الأليف.