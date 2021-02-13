موجة طقس قطبية تضرب مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في منتصف الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء تضرب مصر موجة طقس قطبية نظراً لتعرض البلاد لمنخفض جوي شديد البرودة وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة كما يتوقع تساقط الأمطار على السواحل، نافية أن تتعرض البلاد إلى عاصفة التنين التى شهدتها مارس الماضى.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، من هذا المنخفض، وتأثيره على السواحل الشمالية، حيث من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، فضلا عن نشاط مثيرة للرياح والأتربة.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية، وتساقط الثلوج فى بعض مناطق القاهرة وسيناء والدلتا والسواحل الشمالية، وانخفاض شديد لدرجات الحرارة وفق موقع فيتو.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب البلاد، وشديد البرودة ليلا.



وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا.



كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود معتدل على شمال الصعيد، ودافئ على الجنوب نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الصباحية على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي، على سطح الأرض يتزامن مع امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.