حليب أم يتغير للون الأخضر بعد إصابتها بكورونا !!

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

عبرت أم عن دهشتها بعد أن تحول حليب ثدييها إلى اللون الأخضر النيون بعد أن أصيبت هي ورضيعتها بفيروس كورونا.

وقالت آنا كورتيز من المكسيك وتعيش في المملكة المتحدة إن حليبها أصبح تدريجياً لونه أفتح أثناء محاربتها المرض، وأن نتيجة اختبارها جاءت سلبية لكوفيد19 بعد فترة وجيزة من عودة حليبها إلى لونه الطبيعي.

وأكد طبيب أطفال واستشاري رضاعة للأم أن حليبها آمن، وإن تغير اللون يمكن أن يكون ناتجًا عن الأجسام المضادة الطبيعية التي تقاوم العدوى وتحمي الطفل.

وقال خبراء أن اللون الأخضر قد يكون سببه النظام الغذائي للأم ، لكن آنا (23 عامًا) ، قالت إنها لم تحدث تغييرات في عاداتها الغذائية، وحليبها دائمًا أبيض على الرغم من تناولها الكثير من الخضر.

وصرحت الأم، لصحيفة ذا ميرور: "لقد تحدثت إلى طبيبة أطفال ابنتي ، وهي أيضًا استشارية رضاعة ، وقالت إن الأمر شائع عندما تمرض الأم ، أو عندما يمرض الطفل بنزلة برد أو معدة فإن حليب الأم سيتغير ويتكيف مع الأجسام المضادة.

وأن سبب لون الحليب الأخضر في أنه كان ملحوظًا جدًا في هذه الحالة هو أن الفيروس قوي جدًا.

وأضافت الأم “لقد أخبرتني طبيبة الأطفال بمجرد أن أثبتت إصابتي بأن أواصل الرضاعة الطبيعية لابنتي ، فهذا أفضل شيء بالنسبة لها لأنه سيمنحها كل ما تحتاجه وإذا كانت مريضة فإن حليب الثدي سيكافح ذلك.

وتحدثت آنا وهي معلمة لغة إنجليزية عن تجربتها مع أمهات أخريات مررن بنفس تجربتها وتغير لون حليبهن عندما مرضن، واستمرن في إرضاع أطفالهن.”

ويوصي خبراء بريطانيون الأمهات المرضعات المصابات بكوفيد19 أن يواصلن الرضاعة الطبيعية لأنه سيحمي أطفالهن. وإن الدراسات تظهر أن الفيروس لا يدخل الحليب.

ويمكن للأمهات المرضعات في المملكة المتحدة تلقي أي من اللقاحات المصرح باستخدامها حاليًا إذا كانت تستوفي الشروط.

وقال خبراء بريطانيون إن أشياء مثل الطعام أو الدواء يمكن أن تؤثر على لون حليب الأم أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأصيبت آنا وابنتها ميكايلا ، التي كانت تبلغ من العمر أربعة أشهر ، وأفراد الأسرة الآخرين بفيروس كورونا في يناير. إلا آن الطفلة تعافت من الفيروس في غضون أيام.