العراق.. حقيقة طعن فتاة لحبيبها في ليلة زواجه بأخرى

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى ضابط كبير في قيادة شرطة بابل العراقية، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام فتاة بطعن حبيبها السابق بالسكين في يوم زفافه.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مدير إعلام القيادة، العميد، عادل الحسيني، نفيه بشكل قاطع وقوع حادث الطعن، مبيناً أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع لا صحة له.

وتعود حيثيات الخبر إلى تعرض شاب للطعن على يد حبيبته السابقة، في يوم حفل زفافه في محافظة بابل العراقية.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أن الفتاة اتصلت بالعريس وطلبت أن تراه قبل حفل زفافه، وعند خروجه للقائها وجهت له طعنة بواسطة سكين وتركته ينزف. وعلى إثر ذلك نقل العريس إلى المستشفى.